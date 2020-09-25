شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 24/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الخميس الموافق 24 /9/2020 4 مباريات في إطار منافسات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى ، والتى حسم لقبها النادى الأهلى قبل نهاية الموسم بـ 7 جولات وذلك عقب هزيمة الزمالك صاحب المركز الثانى من أسوان ، حيث تعادل سموحة مع وادى دجلة سلبيا ، كما تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى بهدفين لكل منهما ، بينما تغلب بيراميدز على الإسماعيلى ، و الجونة على أسوان .

واقترب بيراميدز من المركز الثانى ، حيث ينافس الزمالك على الوصافة ، بعد أن وصل الفارق بينهما 4 نقاط فى جدول بطولة الدورى الذى جاء كالتالى:

جدول ترتيب الدورى

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الجونة يفوز على أسوان

فاز فريق الجونة على نظيره أسوان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة و العشرون ، و التي تقام بإستاد خالد بشارة بفوز الجونة بهدف نظيف ، سجله عمرو عبد الفتاح عمورى في الدقيقة 45 من أحداث المباراة ، وبهذه النتيجة يقع الجونة في المركز الثالث عشر بعد الوصول الى النقطة 31 ، بعد أن خاض 29 مباراة ، فاز في 8 ، و تعادل في 7 و خسر في 14 ، بينما يقع اسوان في المركز التاسع برصيد 34 نقطة ، بعد أن خاض 29 مباراة فاز في 8 و تعادل في 10 وخسر 11

تعادل المصرى و الانتاج الحربى

تعادل المصرى مع الإنتاج الحربى، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 10 وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

دجلة و سموحة

تعادل وادى دجلة وسموحة سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الغزلان إلى 29 نقطة ومازالوا فى المركز السادس عشر ، بينما ارتفع رصيد الموج الازرق إلى 40 نقطة ومازالوا أيضا فى المركز الخامس للمسابقة .

الاسماعيلى وبيراميدز

نجح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز في الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد، أحرز أهداف بيراميدز طارق طه في الدقيقة 27 بعد تنفيذ ركلة حرة بإتقان، ومحمد فاروق في الدقيقة 67 من تسديدة رائعة، ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 86، بينما أحرز محمد مخلوف هدف الاسماعيلي الوحيد في الدقيقة 89