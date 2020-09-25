شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 250 ألف جنيه قيمة عضوية النادى بداية من أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن قيمة عضوية فرع النادى بقلعة ميت عقبة ستكون 250 ألف جنيه بداية من شهر أكتوبر المقبل، مضيفاً إن العضو العامل فى فرع النادى بميت عقبة سيكون بالتبعية عضوا فى فرع النادى الجديد بمدينة السادس أكتوبر والذى أوضح إنه سيتم الانتهاء من إنشاءه فى العام المقبل بعد الانتهاء من التصور الخاص به خلال الفترة الماضية.

فيما وجه مرتضى منصور، تحذيرا لأعضاء النادى الأبيض من التواجد فى مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى تحمل اسم النادى وغير رسمية، حيث شدد إنه تم شطب عضوية تابعة لإحدى السيدات التى قامت بمهاجمة النادى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا الأعضاء من التعامل مع تلك الصفحات الغير رسمية.

وأوضح مرتضى منصور خلال كلمته إلى أعضاء نادى الزمالك، مساء اليوم، الخميس، عبر إذاعة النادى الداخلية، إن على أعضاء النادى التواجد فى الصفحات الرسمية الخاصة بقلعة ميت عقبة لمتابعة كل ما يخص النادى الأبيض، محذرا من التواجد فى صفحات غير رسمية تحمل اسم النادى الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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فيما كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن إدارة نادى الزمالك استقرت على رحيل عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، عن الجهاز الفنى للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى قام بفسخ تعاقده مع الأبيض بعد الاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقده، ليتولى قيادة فريق التعاون السعودى.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن المدرب البرتغالى باتشيكو قرر استقدام خاديم فاى، حارس مرمى بوافيشتا ومنتخب السنغال السابق، ليشغل منصب مدرب حراس الزمالك وبذلك سيكون عمرو عبد السلام آخر الراحلين من الجهاز السابق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وكان عمرو عبد السلام قد قام باستكمال مهمته مع الجهاز المؤقت بقيادة طارق يحيى لحين استقدام مدرب أجنبى لقيادة الفريق بعدما رحل من قبل أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مساعدى كارتيرون عن جهاز طارق يحيى.