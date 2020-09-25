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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 24/9/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، وادى دجلة يحتفل بمحمد عبد المنصف بعد مشاركته فى 400 مباراة بالدورى ، وباتشيكو يقود الزمالك فى مباراة الجونة ببطولة الدورى الأحد المقبل ، وأعلان النادى الأهلي التعاقد مع أحمد عبد القادر قادماً من نادى سبارتا براج التشيكي . وادى دجلة يحتفل بمحمد عبد المنصف بعد مشاركته فى 400 مباراة بالدورى احتفل نادى وادى دجلة، بمحمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعد أن شارك فى 400 مباراة ببطولة الدورى الممتاز أعلن النادى الأهلي التعاقد مع أحمد عبد القادر قادماً من نادى سبارتا براج التشيكي بعد متابعة الجهاز الفنى بالفريق للاعب خلال الفترة الماضية. Advertisements الجونة يعطل انتصارات أسوان ويفوز عليه بهدف نظيف انتهت مباراة الجونة وأسوان التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة و العشرون ، و التي تقام بإستاد خالد بشارة بفوز الجونة بهدف نظيف ، سجله عمرو عبد الفتاح عمورى في الدقيقة 45 من أحداث المباراة . يرفض مسئولو النادي الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول قبل يوم 1 أكتوبر المقبل تعادل وادى دجلة وسموحة سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الغزلان إلى 29 نقطة وادى دجلة يتعادل مع سموحة 0/0 بالدورى

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