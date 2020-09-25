شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 24 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 24 / 9 / 2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، توجيه الشكر والتقدير للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وكذالك السويسرى ديفيد سيزا المدرب العام المساعد، وإقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادى بالجزيرة غدًا الجمعة؛ تكريمًا وامتنانا لقيادتهم للفريق الأول لكرة القدم الفترة الماضية وحصولهم على لقبى السوبر المصرى بداية الموسم وبطولة الدورى العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، والوصول بالفريق للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، وأيضًا الوصول بالفريق لدور ١٦ بمسابقة كأس مصر لهذا الموسم أيضًا، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز أخبار الأهلى التى تم تناولها اليوم الخميس..

رحيل فايلر عن تدريب الأهلى.. وتعيين محمد يوسف مدربا للفريق

قرر المجلس تعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، حتى نهاية الموسم وانتهاء مسابقتى دورى أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم - تعيين الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًا بالجهاز الفنى - استمرار المدرب العام المساعد الكابتن سامى قمصان - استمرار مدرب حراس المرمى السويسرى ميشيل يانكون - استمرار الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود مديرًا للجهاز ومشرفًا على الجهاز الطبى كاملًا - استمرار سيد عبدالحفيط مديرًا للجهاز الإدارى ومديرًا للكرة بالنادى.

18 مليون جنيه تمنع الأهلى من إعلان فسخ تعاقد فايلر

يرفض مسئولو النادى الأهلى الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول قبل يوم 1 أكتوبر المقبل بسبب الشرط الجزائى المدون فى عقده والذى تقدر قيمته براتب 6 أشهر وهو ما يعادل مليون و150 الف دولار أى ما يوازى 18 مليون جنيه مصرى، ويخشى مسئولو النادى الأهلى أن يستخدم فايلر الإعلان عن الفسخ من قبل إدارة الأهلى فى مقاضاة الأهلى وشكواه للفيفا، والمطالبة بقيمة الشرط الجزائى حتى فى حالة الاتفاق من الأن على فسخ التعاقد فى المدة المُحددة.

حقيقة عرض "الطائرة الخاصة" على فايلر للاستمرار فى الأهلى

كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة العرض الذى تقدم به النادى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بتأجير طائرة خاصة لاستقدام اسرته للقاهرة والتراجع عن فكرة الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وشدد مسئولو الأهلى ان ادارة النادى عرضت بالفعل استقدام اسرة فايلر على نفقة النادى ولكن ليس على متن طائرة خاصة كما تردد خاصة بعد عودة حركة الطيران فى العالم بشكل شبه كامل.

الأهلى يعلن رسمياً ضم أحمد عبد القادر من براج التشيكى

أعلن النادى الأهلى التعاقد مع أحمد عبد القادر قادماً من نادى سبارتا براج التشيكى بعد متابعة الجهاز الفنى بالفريق للاعب خلال الفترة الماضية، والتى قدم فيها عروضاً جيدة مع ناديه التشيكى، وحسمت رغبة أحمد عبد القادر الشهير بـ"حمدى" عودته للقلعة الحمراء، وفضّل العودة للنادى عن عروض أخرى تلقاها خلال الفترة الماضية، لكنه وقع للنادى مع أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات فى حضور وكيل أعماله.

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90 دقيقة تفصل شناوى الأهلى عن معادلة رقم شريف إكرامى بالإيجبشيان ليج

90 دقيقة تفصل محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن معادلة رقم شريف إكرامى حارس مرمى المارد الأحمر المنضم لبيراميدز، ويستحق الشناوى لقب "ملك" الكلين شيت فى الإيجبشيان ليج هذا الموسم، فقد خاض الأهلى حتى الآن 29 مباراة فى مسابقة الدورى، تمكن من تحقيق الفوز فى 25 منها وتعادل فى 3 مباريات، فيما تلقى خسارة وحيدة، ولم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف فقط، ليصبح صاحب خط الدفاع الأقوى فى البطولة.

فايلر يحدد موقفه من تدريب بيراميدز حال رحيله عن الأهلى

أعلن السويسرى رينيه فايلر، موقفه من الانتقال لتدريب بيراميدز حال الرحيل عن الأهلى، سواء فى هذا التوقيت أو بعد انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسأل مسئولو الأهلى فايلر صراحة عن حقيقة مفاوضات نادى بيراميدز معه بعد ارتباط اسمه بتدريبه بداية من الموسم المقبل.

الخطيب يعرض على فايلر تقديم موعد الإجازة أو إحضار أسرته على نفقة الأهلى

عرض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول حلاً لإنهاء أزمة رفض سفره خلال الفترة من يوم 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وأكد الخطيب موافقة النادى على سفره خلال هذه الأيام، وبالتحديد قبل موعد إمكانية فسخ العقد بين الطرفيين، كما عرض عليه إحضار أسرته للقاهرة من أجل الاطمئنان عليهم على أن يكون ذلك على نفقة النادى.

فايلر يشترط الحصول على 400 ألف دولار لتأجيل فسخ عقده مع الأهلى لمدة شهر

اشترط السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدورى العام كاملة، والمقدرة براتب شهرين، بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 ألف دولار شهرياً، وأكدت إدارة الأهلى للمدرب السويسرى أن صرف المكافآت فى النادى يكون فى نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة، إلا أن فايلر وضع هذا البند شرطًا أساسيًا للموافقة على ترحيل بند الفسخ فى عقده لمدة شهر.

الأهلى يرفع راتب فايلر بأثر رجعى أثناء مفاوضات تجديد عقده

كشف مصدر لليوم السابع أن إدارة الأهلى وافقت على رفع راتب السويسرى رينيه فايلر لـ200 ألف دولار شهرياً، بدلاً من 185 ألفاً أثناء تجديد عقده فى يونيو الماضي، على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجارى، وبدأ فايلر الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضى على أن يستمر حصوله على هذا الرقم حتى نهاية الموسم المقبل حال استمراره على رأس القيادة الفنية، ولم يقم أحد الطرفين بفسخ العقد فى المدة القانونية بالعقد المقررة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، فى الوقت الذى لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.