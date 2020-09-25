شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يتهم اتحاد الكرة بالتعنت ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الإعلامي خالد الغندور اللجنة الخماسية بالتعنت ضد الزمالك برفض تأجيل مباراته ضد سموحة في الكأس رغم التقدم بطلب ثنائي من الناديين لتأجيل المباراة للحصول على راحة كافية قبل خوض مباراة الرجاء المغربي، وقال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: عمرو الجنايني متخوف من فكرة انتمائه للزمالك ويصر على عدم تأجيل مباريات للزمالك بسبب الحملة التي تم شنها عليه بعد تعيينه رئيسا للجنة الخماسية رغم أن هناك أهلاوية كثيرين عملوا في اتحد الكرة مثل عدلي القيعي ومجدي عبد الغني وأحمد شوبير وعامر حسين.

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أوضح: عمرو الجنايني أجل مباراة القمة في الدور الأول واعترض الأهلي وأصدر بيان رسمي واتهم الجنايني بالاتفاق مع مرتضى منصور على ذلك رغم أنه قرار أمني وأصر على لعب المباراة على غير رغبة الزمالك وفي أجواء مناخية صعبة وأجل موعد انطلاق المباراة ساعة لمنح فرصة لأتوبيس الزمالك في الوصول للملعب.

شدد: الأهلي ليس له علاقة بالزمالك فيما يتخذه من قرارات لأنه يبحث عن مصلحته خاصة بعد الانتقادات التي طالت الزمالك بسبب اعادة باتشيكو الذي هرب، رغم أنه أعاد أحمد عبد القادر الذي هرب من قطاع الناشئين منذ سنوات.