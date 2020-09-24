شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تلتقي القناة وسموحه والجياد في تمهيدي دوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات الدور التمهيدي للدوري الممتاز المرتبط. ووقع فريق الكرة الأول لسلة الزمالك ضمن فرق المجموعة الرابعة ومعه كل من القناة وسموحة وأصحاب الجياد. وجاءت مواعيد مباريات الزمالك على النحو التالي : - الزمالك والقناة فى اليوم الاول من مباريات المجموعه الموافق الثامن من شهر اكتوبر ثم فى اليوم التالى المباراة الثانيه الزمالك والجياد ويختتم الفريق مجموعته بمباراه سموحه فى نهايه الدوره المجمعه الاولى .

ويقود سله الزمالك المدير الفنى طارق سليم ويعاونه كل من هشام أبو سريع مدربا عاما وعلى الجناينى مدربا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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