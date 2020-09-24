شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا دولي اليد يجري تعديلات علي قوائم بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفي، اجراء تعديلات علي قوائم المنتخبات، المشاركة في بطولة العالم رقم 27 للرجال. وتستضيف مصر، البطولة خلال شهر يناير 2021. وستضم قائمة كل منتخب، 20 لاعباً بدلاً من 18 لاعباً وتسجيل 16 لاعباً في قائمة كل مباراة. ويأتي قرار الاتحاد الدولي، للتصدي للنقص العددي، لاي منتخب، حال إصابة اياً من لاعبيه بفيروس كورونا، خلال البطولة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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