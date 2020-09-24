شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: الأهلي يساند الدولة فى الاستقرار الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على مسألة الاستثمار الرياضي في مصر، عن طريق شراء الشركات الخاصة لأندية مصرية وكذلك رجال أعمال خليجيين.

وقال القيعي في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة النادي الأهلي: " نحن نقف ونساند الاستثمار الرياضي في مصر مثلما حدث في بيراميدز وكذلك نادي إف سي مصر وحصول شركة "زد" على نسبة من النادي".

وأضاف القيعي: " لابد من وجود ضوابط محكمة لهذا الاستثمار الرياضي في مصر.. فتح الأسواق كما يحدث الأن يؤثر بالسلب وليس بالإيجاب على الأندية".

وتابع القيعي: " النادي الأهلي يساند الدولة في الاستقرار الرياضي وتحقيق مناخ رياضي مناسب لعمل الأندية بعيدًا عن الترهيب".