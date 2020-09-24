شكرا لقرائتكم خبر عن منافس قوي للتعاون فى دور الـ 16 لدوري أبطال أسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، فوزا هاما، على نظيره الدحيل القطري، بهدف دون رد، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتأهل التعاون بقيادة كارتيرون لدور الـ 16 لأول مرة فى تاريخه، من أجل مواجهة النصر السعودي فى مباراة مرتقبة.