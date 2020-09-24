شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يشيد بلاعبي بيراميدز بعد الفوز علي الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أنه يشكر لاعبي فريقه على الأداء الرائع الذي قدموه في مباراة الإسماعيلي والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشددا على أنه سعيد بالمستوى والروح العالية التي أظهروها خلال تلك المواجهة الصعبة.

أشار تشاتشيتش إلى أن بيراميدز واجه خصما قويا على ملعبه ويمتلك مجموعة جيدة من النجوم في مختلف المراكز ويمر بظروف صعبة والمواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق، وبيراميدز قدم مباراة كبيرة في كل شيء واستحق الفوز في النهاية وكان بإمكانه تحقيق نتيجة أكبر لولا سوء الحظ في تسجيل الفرص التي أتيحت للتسجيل.

تشاتشيتش شدد على أن خوض مباراة كل يومين أو ثلاثة يمثل تحديا كبيرا لأي فريق ورغم ذلك تعامل اللاعبون مع المواجهة بصورة جيدة وتعامل الجهاز مع الإصابات بما يمتلكه من إمكانيات ولاعبين على أعلى مستوى.

أوضح أن الفوز كان مهما للغاية كونه يحافظ على آمال حصد المركز الثاني، مشددا على أن جميع مباريات الدوري صعبة كون كل الفرق تسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط، وهو يخوض كل مباراة ويفكر فيها فقط أملا في حصد أكبر عدد من النقاط ويتمنى أن يكون اللاعبين على أتم استعداد وجاهزية قبل السفر للمغرب.