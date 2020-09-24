شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتأهل بالتعاون السعودي لدور الـ16 لدوري أبطال أسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، فوزا هاما، على نظيره الدحيل القطري، بهدف دون رد، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ونجح التعاون بقيادة كارتيرون فى التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، حيث جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف بيرسبوليس الإيراني