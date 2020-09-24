شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مواجهات سلة الأهلي في تمهيدي دوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات الدور التمهيدي للدوري الممتاز المرتبط.
ووقع فريق الكرة الأول لسلة الأهلي ضمن فرق المجموعة الثانية ومعه كل الجيش، الزهور، طنطا. .
وجاءت مواعيد مباريات الاهلي على النحو التالي :
- الأهلي والجيش، فى اليوم الاول من مباريات المجموعه الموافق الثامن من شهر اكتوبر ثم فى اليوم التالى المباراة الثانيه الأهلي وطنطا، ويختتم الفريق مجموعته بمباراة الجيش فى نهايه الدوره المجمعه الاولى .
ويقود سله الأهلي، المدير الفني، اشرف توفيق، ويعاونه كلاً من سيد مصطفي، واحمد الجارحي.
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