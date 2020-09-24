شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي يطالب لاعبي المقاولون بالتواجد في المربع الذهبي من اجل افريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة مع اللاعبين بحضور المدير الفني على هامش المران الذي خاضه الفريق اليوم استعدادا لمباراة مصر للمقاصة التي ستقام غدا الجمعة في الجولة 29 للدوري.

وحرص المشرف على الكرة على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز فقط في المباريات المتبقية في الدوري لتحقيق الهدف بالتواجد في المربع الذهبي واللعب في احدى البطولات الافريقية.

واثنى فتحي على المجهود الذي يقدمه الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ومعه معاونوه واللاعبين على مدار الموسم مطالبا بترجمة هذا المجهود في المواجهات الأخيرة.