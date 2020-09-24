شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتخطي «تيتوفو» بثلاثية في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على تيتوفو المقدوني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.
ونجح السبيرز تسجيل هدف التقدم سريعًا في الدقيقة الخامسة، بواسطة إيريك لاميلا، بعد تمريرة هيونج مين سون.
وتعادل أصحاب الأرض في الشوط الثاني، بالدقيقة الـ55، عن طريق فالمير، قبل أن يحرز الكوري الجنوبي سون هدف فريقه الثاني في الدقيقة الـ70، ثم مرر كرة أخرى إلى هاري كين، ترجمها إلى هدف ثالث في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.
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