شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الإسماعيلي يجمد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تجميد مستحقات اللاعبين لاجل غير مسمي، بعد الخسارة من بيراميدز.

وتلقى الإسماعيلي خسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وسيعقد عثمان، جلسة مع اللاعبين، والجهاز الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث كيفية الابتعاد عن المنطقة الخطرة في الجدول، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.