شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء والوداد حبايب فى الديربي المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهي الديربي المغربي بين فريقي الرجاء والوداد، بالتعادل السلبي، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المغربي.
وبتلك النتيجة، يظل الرجاء على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.
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