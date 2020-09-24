ممدوح عيد يهنيء لاعبي بيراميدز بالثلاثية في شباك الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز على تهنئة لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بالثلاثية التي سجلها اللاعبون في شباك الإسماعيلي بالدوري الممتاز. وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف على الإسماعيلي في الدوري باستاد الإسماعيلية ليحصد ٣ نقاط غالية. وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية حرص المدير التنفيذي ومعه الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي على النزول لغرفة الملابس وتهنئة اللاعبين وجهازهم الفني على الفوز الكبير والعرض الكروي الرائع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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