شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي السوبر الأوروبي.. تعادل إيجابي لبايرن وإشبيلية بهدف لكل فريق في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة نهائي السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست.

وتقدم فريق إشبيلية في النتيجة من ضربة جزاء أحرزها اللاعب الأرجنتيني أوكامبوس في الدقيقة 12، ليبدأ بعدها الضغط الألماني بقوة ويدرك التعادل في الدقيقة 32 بأقدام الاعب الألماني جورتيزكا.

ويسعى العملاق البافاري في الفوز بهذا اللقاء وتحقيق اللقب الرابع له هذا الموسم، فيما يسعى إشبيلية بتحقيق ثاني لقب له بعد التتويج بالدوري الأوروبي.