شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تهنئة خاصة من رئيس الفيفا للأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ​جياني إنفانتينو​، التهنئة للنادي ​الأهلي​، برئاسة ​محمود الخطيب​، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز.

Advertisements وأحرز نادي القرن لقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، والخامس توالياً. ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع "تويتر" رسالة إنفانتينو وجاء فيها: "أتقدم بخالص التهاني إلى النادي الأهلي المصري لتتويجه ببطولة الدوري العام لموسم 2019-2020 للمرة الخامسة على التوالي". وأضاف رئيس الفيفا: "إن تحقيق هذا اللقب جاء نتيجة عمل مستمر وجهد والتزام، وأنه على الجميع داخل الأهلي أن يفخروا بهذا الإنجاز المهم".

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