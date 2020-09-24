- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انجاز مميز لناشىء مان سيتي امام بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
حقق مهاجم نادي مان سيتي الانجليزي الشاب ليام ديلاب رقما شخصيا مميزا له بعدما نجح في افتتاح التسجيل لفريقه أمام بورنموث في الدقيقة 18 ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنكليزية.
وبات ديلاب بعمر 17 عامًا أول لاعب ولد في عام 2003 يسجل هدفًا لمانشستر سيتي في مباراة تنافسية وذلك بحسب أرقام سكواكا.
واصبح ديلاب بعمر 17 عامًا و229 يومًا أصغر لاعب يسجل في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي منذ روني لوبيز الذي سجل في شباك واتفورد عام 2013 بعمر 17 عامًا و8 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر انجاز مميز لناشىء مان سيتي امام بورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.