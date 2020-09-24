انجاز مميز لناشىء مان سيتي امام بورنموث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

حقق مهاجم نادي ​مان سيتي​ الانجليزي الشاب ليام ​ديلاب​ رقما شخصيا مميزا له بعدما نجح في افتتاح التسجيل لفريقه أمام ​بورنموث​ في الدقيقة 18 ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنكليزية.



وبات ديلاب بعمر 17 عامًا أول لاعب ولد في عام 2003 يسجل هدفًا لمانشستر سيتي في مباراة تنافسية وذلك بحسب أرقام سكواكا.

واصبح ديلاب بعمر 17 عامًا و229 يومًا أصغر لاعب يسجل في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي منذ روني لوبيز الذي سجل في شباك واتفورد عام 2013 بعمر 17 عامًا و8 أيام.