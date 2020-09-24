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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس أتلتيكو مدريد: سيثبت التاريخ أن بارتوميو على حق في كل ما فعله لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
اعتبر رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، أن التاريخ سيثبت أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على حق بكل ما فعله للنادي الكتالوني.
وصرح سيريزو لـ "راديو كتالونيا": "أعتقد أن هناك لاعباً رائعاً قادماً، سواريز أحد أفضل الهدافين في أوروبا، ويسعدنا وجوده معنا وفي فريقنا".
وأضاف: "حاولنا بالفعل التعاقد مع سواريز عندما كان يلعب في الدوري الهولندي، لكن ظروفنا الاقتصادية لم تكن جيدة وفي النهاية لم نتمكن من القيام بذلك، لكن القدر هو القدر، وبعد سنوات وصل إلى فريقنا".
وتابع سيريزو: "سيميوني معجب بعدد كبير من اللاعبين ومن بينهم سواريز، لم يكن ذلك ممكناً لكن بسبب الظروف الحالية نجحت الصفقة".
وحول العلاقة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد أوضح: "لدينا علاقة رائعة مع برشلونة، فهم فريق رائع ونحن دائماً سعداء ببرشلونة".
وختم سيريزو: " بارتوميو رئيس عظيم، وفي النهاية سيثبت التاريخ أنه على حق في كل ما فعله لبرشلونة".
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