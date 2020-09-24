الشوط الاول بين بايرن ميونيخ واشبيلية ينتهي بالتعادل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

ضمن فعاليات نهائي ​كأس السوبر الاوروبي​ لعام 2020 والذي جمع بين حامل لقب دوري ابطال اوروبا نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني في مواجهة حامل لقب الدوري الاوروبي نادي ​اشبيلية​ الاسباني.



حسم التعادل الايجابي الشوط الاول الذي جمع بين بايرن ميونيخ واشبيلية وكان الشوط تكتيكياً من الجانبين وخصوصاً من جانب لاعبي اشبيلية حيث اغلقوا مناطقهم بوجه غزوات الفريق البافاري والذي بدوره اهدر بعض الفرص الخطرة امام المرمى.

وبدأ الشوط الاول بطريقة حذرة وتكتيكية من الجانبين حيث انحصر الصراع اكثر في وسط الملعب في ظل اداء حذر من لاعبي الفريقين وحاول ابناء المدرب هانس فليك الضغط على مرمى الفريق الاندلسي والذي قابله بأداء دفاعي مميز ونشطت مرتداتهم السريعة، وشهدت الدقيقة 13 مَنِحْ حكم اللقاء تايلور ضربة جزاء لاشبيلية بعد خطأ من دافيد الابا على ايفان راكيتيتش وتمكن لوكاس اوكامبوس من ترجمتها بنجاح ليمنح الفريق الاسباني هدف التقدم، وبعدها ضغط لاعبو البايرن بقوة في محاولة للعودة الى اجواء اللقاء وسط تكتل جميع لاعبي اشبيلية في مناطقهم الدفاعية وتحصّل توماس مولر على فرصة ذهبية لخطف هدف التعادل ولكن تسديدته تصدى لها دفاع اشبيلية في اللحظة الاخيرة وبعدها أهدر بنجامين بافارد فرصة ذهبية امام مرمى الخصم بعد تسديدة جانبت القائم، وبعدها اهدر المهاجم روبرت ليفاندوفسكي انفرادية خطرة بمواجهة الحارس يوسف بونو حيث سدد المهاجم البولندي تسديدة ضعيفة بيد الحارس المغربي وفي الدقيقة 34 تمكن ليون غوريتسكا من خطف هدف التعادل بعد تسديدة قوية وتمريرة رائعة من ليفاندوفسكي وبعدها الغى حكم اللقاء هدف للمهاجم لوك دي يونغ بداعي التسلل وبدوره حاول لاعبو البايرن مواصلة ضغطهم من اجل خطف هدف ثاني ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 بين الفريقين.