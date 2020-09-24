شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى يعلن دعمه ومساندة الدولة ومؤسساتها الوطنية ضد الأفكار الهدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، بيانا يؤكد على دعمه ومساندة الدولة ومؤسساتها الوطنية ضد الأفكار الهدامة.

وعبر مجلس إدارة الأهلي، عن خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية، التى بادرت بتهنئة النادى بانتصاراته فى مختلف الألعاب، وفى المقدمة إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والعديد من الأندية الشقيقة.

وبهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة لجماهير الأهلى الغفيرة، مؤكدًا اعتزازه بدورها الكبير كقوة داعمة فى كل زمان ومكان. وناشدها الحرص الدائم والالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس، ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التى لا تدخر جهدًا من أجل المصلحة العليا للبلاد.

Advertisements

وأكد المجلس على أن هذه الجماهير الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها، التى تحتاج إلى تكاتف الجميع. وتبقى جماهير الأهلى دائمًا الحصن الداعم للنادى والوطن.