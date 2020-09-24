شكرا لقرائتكم هاني شاكر: أخشى من تكرار هروب باتشيكو.. ولا اعتقد استمرار كارتيرون مع التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفنان هاني شاكر أن البرتغالي باتشيكو مدرب متميز واختيار موفق طالما باتفاق المسئولين ولكن اخشى من تكرار هروبه.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: رحيل كارتيرون كان مفاجأة ولم يفكر في مصيره مع الفريق الذي سيتولى تدريبه هل سيحقق معه نتائج ايجابية ام سلبية وارى انه عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة.

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تابع: لا اعتقد أن يستمر كارتيرون مع التعاون السعودي لأنه استلم التعاون وهو في المركز الأول وحاليا في المركز الأول ولكن مركزه تراجع بعد توليه المسئولية.

أوضح: اتمنى استمرار الاستقرار في الزمالك خاصة أن مجلس الادارة يوفر كل احتياجات فريق الكرة.