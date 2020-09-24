شكرا لقرائتكم هاني شاكر: أخشى من تكرار هروب باتشيكو.. ولا اعتقد استمرار كارتيرون مع التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الفنان هاني شاكر أن البرتغالي باتشيكو مدرب متميز واختيار موفق طالما باتفاق المسئولين ولكن اخشى من تكرار هروبه.
قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: رحيل كارتيرون كان مفاجأة ولم يفكر في مصيره مع الفريق الذي سيتولى تدريبه هل سيحقق معه نتائج ايجابية ام سلبية وارى انه عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة.
تابع: لا اعتقد أن يستمر كارتيرون مع التعاون السعودي لأنه استلم التعاون وهو في المركز الأول وحاليا في المركز الأول ولكن مركزه تراجع بعد توليه المسئولية.
أوضح: اتمنى استمرار الاستقرار في الزمالك خاصة أن مجلس الادارة يوفر كل احتياجات فريق الكرة.
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