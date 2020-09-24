شكرا لقرائتكم تيجانا يكشف سبب ابتعاد فيريرا عن تدريب الزمالك.. وتفاصيل اختيار باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق أن أمير مرتضى بلغني بخبر رحيل كارتيرون في الرابعة صباحا وكان متفاجئا من موقف المدرب الفرنسي والموضوع كان مفاجأة للجميع.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: مرتضى منصور شكل لجنة إدارة الأزمات للتعامل مع قرار رحيل كارتيرون ولايجاد مدير فني في أسرع وقت.

أكمل: الزمالك كان بحاجة إلى مدير فني لا يغير طريقة لعب كارتيرون بسبب ضيق الوقت قبل خوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وترشيحات المدربين انحصرت في 7 مدبين منهم فيريرا وجروس وكالدويرون وباتشيكو وهوجو بروس ومدرب تشيكي.

Advertisements

أوضح: فيريرا وافق على تدريب الزمالك لأنه متابع جيد لفريق ويعلم أنه يملك لاعبين مميزين ولكن الوقت أمامه كان ضيق لأن كل مساعديه أصبحوا مديرين فنيين، كاشفا: معاون فيريرا الذي كان يساعده في تدريب الزمالك عام 2015 انضم للعمل مع باتشيكو بعد رحيل فيريرا عن الزمالك، وحاليا سيكون ضمن مساعدي باتشيكو في جهاز الزمالك الجديد.

شدد: جروس كان لديه مشكلة أنه يرغب في ابرام عقد لمدة شهرين فقط كما أنه كان مقبل على اجراء عملية جراحية في عينه والطبيب حذره من تأخير العملية لذا استبعدنا جروس، مضيفا: كنا نجري مقابلات مع لمدربين المرشحين لتدريب الزمالك عن معرفته عن فريق الزمالك وهل سيقوم بتغيي طريقة اللعب التي سيعتمد عليها.

أردف: باتشيكو على معرفة بكل لاعبي الزمالك الحاليين ما فيهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وحاليا لديه امكانيات هجومية غير موجودة.