شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يتسلح بـ 20 لاعبا لموقعة إنبى على استاد الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار ٢٠ لاعب للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة إنبى المقرر لها الثامنة مساءا على استاد الاسكندرية ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدورى ، واللاعبين هم محمود الزنفلى ، و عمرو خليل فى حراسة المرمى ،

خط الظهر عمر الميدانى ، و مروان النجار، و إسلام جمال ، و محمود شعبان ، و اسامة العزب ، و السيد سالم ، و صبرى رحيل، بالاضافة إلى كريم الديب

وفى خط الوسط مروان عطية ، و أحمد راشد ، و هشام محمد ، و أحمد نبيل مانجا ، و خالد الغندور ، و عبد الغنى محمد ، وجاء فى الهجوم محمد الصباحى و ايمن غباشى و رزاق سيسيه و خالد قمر.

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نجح الجهاز الطبى لفريق الاتحاد السكندرى، بقياده دكتور عمرو الأشلم وأحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال ومحمد عبد الفتاح المعد البدنى بنادى الاتحاد، فى تجهيز الثلاثى عماد السيد حارس المرمى وأحمد نبيل مانجه لاعب الوسط وعمر الميدانى جوكر الفريق وأصبحوا جاهزين للمشاركة فى مباراة إنبى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الـ29 للدوري الممتاز .

وغاب الثلاثى عمر الميداني وعماد السيد ومانجه عن المباريات الماضية للفريق ، الأمر الذى أدى إلى أزمات فنية لطلعت يوسف المدير الفنى.