شكرا لقرائتكم رمضان السيد: فايلر مدرب "مهرج" وعنيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان السيد٬ نجم الأهلي السابق أن طلب السويسري رينيه فايلر بالحصول على إجازة فى الوقت الحالى قمة التهريج مضيفا :" فايلر شخص مهرج بسبب الإجازة التى يرغب فى الحصول عليها حاليا فهو يجب أن يكون فى قمة تركيزه قبل مواجهة الوداد".

تابع رمضان السيد في تصريحات تلفزيوني : "فايلر وكارتيرون من أسوأ المدربين الذين جاءوا مصر ويجب عدم دخولهم مصر مرة أخري موضحا أن رحيل السويسري رينيه فايلر لن يؤثر على أداء القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وواصل:"فايلر بعد عودته من كورونا خارج عن تركيزه تماما سواء فى التدريبات والتشكيل وسيكون فى مصلحة الأهلي رحيله وهو عنيد وجماهير الاهلي فى الفترة الحالية لا ترغب فى استمراره خلال الفترة المقبلة".