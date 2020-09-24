شكرا لقرائتكم التعاون ينتفض ويهزم الدحيل.. ويضرب موعداً مع النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمّد التعاون السعودي جراحه بعدما حقق فوزاً ثميناً أمام الدحيل القطري 1-صفر، ليبلغ الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه ويواجه مواطنه النصر، في حين واصل بيرسبوليس نتائجه المميزة عقب فوزه أمام الشارقة الاماراتي 4-صفر ليتأهل للدور ثمن النهائي، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وأكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنطقة غرب آسيا الى الدور ثمن النهائي والذي سينطلق يوم السبت حيث سيلعب أهلي جدة أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، في حين سيواجه باختاكور الأوزبكي نظيره استقلال طهران الإيراني، وسيلعب النصر السعودي أمام مواطنه التعاون، وسيواجه بيرسبوليس نظيره السد القطري.

وعلى ستاد المدينة التعليمية حقق التعاون السعودي فوزاً ثميناً أمام الدحيل القطري 1-صفر، ليضرب موعداً لمواجهة مواطنه النصر في الدور ثمن النهائي.

ووضح الحذر على أداء التعاون خاصة في الشوط الأول والذي قضّل فيه مدربه المحافظة على توازن فريقه الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وعانى الفرنسي باتريس كارتيرون من الاصابات أثناء اللقاء حيث اضطر لإجراء تغيير مبكر وتحديداً بعد مرور 37 دقيقة حينما أخرج مدافعه حمدان الرويلي الذي تعرض لإصابة قوية وأشرك فيصل درويش بديلاً له، وعند الدقيقة 60 اضطر لتغيير المدافع حسن كادش المصاب وأشرك ريان الموسى بديلاً له.

وتحسن أداء التعاون في الربع ساعة الأخير من الشوط الثاني حيث اقترب كثيراً من مرمى الدحيل وسنحت للاعبه البوروندي سيدريك أميسي فرصة خطيرة حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد البكري الذي أبعدها بصعوبة.

Advertisements

ورد الدحيل القطري وأهدر لاعبه اسماعيل محمد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي ادميلسون جونيور ليواجه المرمى ويسدد الكرة نحو الشباك إلا أنها وجدت اللاعب سعد بالعبيد الذي أبعدها من على خط المرمى.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثّف التعاون هجومه وتمكن مهاجمه الاسترالي ميتشل ديوك من تسجيل هدف الفوز التاريخي عند الدقيقة 86 بعدما حول عرضية زميله سلطان مندش برأسه في شباك الدحيل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 9 نقاط ليتقدم الى المركز الثاني ويخطف بطاقة الأهداف بفارق المباريات المباشرة أمام الدحيل الذي خرج من البطولة.

وعلى ستاد جاسم بن حمّد حجز بيرسبوليس الايراني مقعده في الدور ثمن النهائي عقب فوزه أمام الشارقة الاماراتي 4-صفر.

وتمكن بيرسبوليس من تسجيل 3 أهداف في ك الشوط الأول حيث سجّل لاعبه خليل زاده الهدف الأول عند الدقيقة 2 وسجّل لاعبه عيسى آل كثير عند الدقيقة 41 ووحيد أميري عند الدقيقة 44، وسجّل لاعبه مهدي عبدي الهدف الرابع عند الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيرسبوليس الى 10 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن وصيفه التعاون، وبقي الشارقة على رصيده السابق 7 نقاط ليتذيل الترتيب.