بطولة رولان غاروس: موراي وفافرينكا في أقوى مباريات الدور الأول

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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باريس: سيتواجه البريطاني أندي موراي والسويسري ستان فافرينكا في أقوى مباريات الدور الاول من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى بطولات الغراند السلام الأربع، بحسب القرعة التي سحبت الخميس، وذلك في إعادة للمواجهة الاخيرة بينهما قبل ثلاثة أعوام في رولان غاروس والتي أعلن على أثرها موراي تفاقم اصابته في الورك.

والتقى اللاعبان في الدور نصف النهائي للبطولة الفرنسية المقامة في مباراة من خمس مجموعات انتهت لصالح فافرينكا المتوج باللقب الفرنسي عام 2015 على حساب موراي المصنف أول عالميا حينها.

مذاك، يعاني موراي (33 عاما) لاستعادة مستواه السابق حيث خرج من المئة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بسبب العمليات الجراحية التي خضع لها في الورك والتي أرغمته على اعلان اعتزاله مطلع العام الماضي قبل ان يعدل عن قراره.

ويتساوى موراي وفافرينكا من ناحية عدد الفوز بالبطولات الكبرى مع ثلاثة ألقاب لكل منهما.

واستفاد البريطاني المصنف 111 عالميا من بطاقة دعوة على غرار بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، للمشاركة في البطولة الفرنسية حيث جمعته القرعة مع السويسري المصنف 17 عالميا.

وكتب موراي الذي تمرن مع فافرينكا (35 عاما) على ملعب "فيليب شارترييه" في رولان غاروس عبر صفحته على "إنستاغرام" "لقد كانت رحلة طويلة للعودة إلى ملعب فيليب شاترييه"، مضيفا "مرت ثلاثة أعوام ونصف العام منذ أن لعبت أمام ستان فافرينكا في مباراة قاسية من خمس مجموعات في الدور نصف النهائي التي كانت نهاية وركي".

في المقابل، يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا والفائز أخيرا بدورة روما الإيطالية كـ "بروفة" ناجحة على الملاعب الترابية قبل البطولة الفرنسية، مباراته أمام الشاب السويدي ميكايل يمر (22 عاما) المصنف 80 عالميا.

ويأمل ديوكوفيتش في احراز لقبه الثاني في رولان غاروس بعد أول عام 2016، لكنه يدرك جيدا أن الاسباني رافايل نادال حامل اللقب في الاعوام الثلاثة الماضية والفائز بـ 12 لقبا في البطولة الفرنسية سيكون العقبة الابرز أمامه.

وفي ظل غياب السويسري روجيه فيدرر لعدم استعادته عافيته بعد عملية جراحية في ركبته أجبرته على إنهاء موسمه، من المرجح أن يتقابل الروسي دانييل ميدفيدف مع ديوكوفيتش في الدور نصف النهائي.

ويبدأ نادال المصنف ثانيا عالميا حملة الدفاع عن لقبه أمام البيلاروسي إيغور جيراسيموف المصنف 83.

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ومن المتوقع أن يواجه نادال في الدور نصف النهائي النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا وبطل فلاشينغ ميدوز في نسختها الاخيرة، في حال تابع اللاعبان مسيرتيهما بنجاح.

وسبق لنادال (34 عاما) أن فاز على تييم في النهائيين الاخيرين في باريس.

وعند السيدات، تغيب حاملة اللقب والمصنفة اولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد وتقديم صحة عائلتها وفريقها على اي شيء آخر، إلى حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الاخيرة اليابانية ناومي أوساكا بسبب الاصابة.

سيناريو مرتقب بين وليامس وأرازنكا؟

في المقابل تبدأ الرومانية سيمونا هاليب بطلة رولان غاروس عام 2018 والمتوجة أخيرا بلقب دورة روما، مغامرتها أمام الإسبانية سارا سورابيس تورمو المصنفة 70.

من ناحيتها، ما زالت المخضرمة الاميركية سيرينا وليامس تسعى مجددا للفوز بلقبها الكبير الأول منذ أستراليا المفتوحة أوائل 2017 ومعادلة الرقم القياسي المطلق (في عصري الهواة والاحتراف) والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24).

وتبدأ وليامس التي ستبلغ 39 عاما السبت، مشوارها أمام مواطنتها كريستي آن، بعدما سبق أن فازت عليها في الدور الاول من فلاشينغ ميدوز قبل شهر.

ومن المرجح أن توجه سيرينا منافستها القديمة وصديقتها المقربة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في دور ثمن النهائي، وذلك بعد اسابيع قليلة من فوز الاخيرة على الاميركية في نصف نهائي البطولة الاميركية.

وتقام بطولة فرنسا التي تشكل عادة ثانية بطولات الغراند السلام الأربع، بين 27 أيلول/سبتمبر الحالي و11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وستكون هذا العام الثالثة الأخيرة بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".