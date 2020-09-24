شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 24/ 9/ 2020 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الخميس الموافق 24 /9/2020 إقامة 4 مباريات في إطار منافسات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى ، حيث إلتقى سموحة مع وادى دجلة ، و الإنتاج الحربى مع المصرى ، كما إلتقى الإسماعيلى مع بيراميدز .

الجونة يعطل انتصارات أسوان ويفوز عليه بهدف نظيف

انتهت مباراة الجونة وأسوان التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة و العشرون ، و التي تقام بإستاد خالد بشارة بفوز الجونة بهدف نظيف ، سجله عمرو عبد الفتاح عمورى في الدقيقة 45 من أحداث المباراة ، وقد وصل لاعبى الجونة إلى مرمى أسوان أكثر من مرة ، لكن تفشل الهجمات دون هز الشباك ، واستحوذ لاعبى الجونة على الكرة طوال المباراة ، و رغم حصول فريق أسوان على ركلة حرة مباشرة ، إلا أن لاعبيه فشلوا في إدراك التعادل مع الجونة

وبهذه النتيجة يقع الجونة في المركز الثالث عشر بعد الوصول الى النقطة 31 ، بعد أن خاض 29 مباراة ، فاز في 8 ، و تعادل في 7 و خسر في 14 ، بينما يقع اسوان في المركز التاسع برصيد 34 نقطة ، بعد أن خاض 29 مباراة فاز في 8 و تعادل في 10 وخسر 11

الإنتاج الحربى يتعادل من المصرى 2 / 2 فى الوقت القاتل

تعادل المصرى مع الإنتاج الحربى، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز، وتقدم المصرى في النتيجة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق مفتاح طقطق، وتعادل الإنتاج الحربي بالدقيقة 38 عن طريق محمد بازوكا، وسجل الهدف الثاني للمصري حسن علي من ركلة جزاء فى الدقيقة 86 ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الإنتاج فى الدقيقة 94 لينجح باسم مرسى من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 95 من ركلة الجزاء.

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وبهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 10 وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

دجلة يتعادل مع سموحة 0/0

تعادل وادى دجلة وسموحة سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الغزلان إلى 29 نقطة ومازالوا فى المركز السادس عشر ، بينما ارتفع رصيد الموج الازرق إلى 40 نقطة ومازالوا أيضا فى المركز الخامس للمسابقة .

الاسماعيلى وبيراميدز

نجح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز في الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد، أحرز أهداف بيراميدز طارق طه في الدقيقة 27 بعد تنفيذ ركلة حرة بإتقان، ومحمد فاروق في الدقيقة 67 من تسديدة رائعة، ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 86، بينما أحرز محمد مخلوف هدف الاسماعيلي الوحيد في الدقيقة 89 ، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لم تنقصه الإثارة الكروية، بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 54 محتلاً المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 31 محتلاً المركز الثاني عشر.