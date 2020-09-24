شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 24 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 24 / 9 / 2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها اتفاق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للفريق، على قيادة الأبيض بداية من مباراة الجونة، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيصل باتشيكو للقاهرة بعد غد السبت، على أن يتواجد فى استاد القاهرة لقيادة الفريق فنيًا فى مباراة الجونة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء من أخبار فى نادى الزمالك اليوم الخميس..

مصطفى محمد لـ"فرانس فوتبول" الفرنسية: أرغب فى الانضمام لفريق فناربخشة

تحدث مصطفى محمد، نجم هجوم فريق الزمالك، لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن موقفه من العرض المقدم من فريق فناربخشة التركى، للحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 2.5 مليون يورو، كما تحدث عن لقب البلوزر، الذى تطلقه الجماهير المصرية عليه، وقال مصطفى محمد، عن عرض فناربخشة التركى: "أنا أرغب فى الإنضمام إلى هذا النادى التركى الرائع، لقد حان الوقت من أجل اتخاذ خطوة إلى الأمام والانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية".

باتشيكو يتسلم ملفا كاملا عن مشوار الزمالك فى الموسم الحالى

تسلم البرتغالى جايمى باتشيكو، ملفاً كاملاً عن جميع لاعبى الفريق لدراسته عقب توقيع العقود رسمياً، حيث يدرس باتشيكو لاعبى الزمالك قبل وصوله القاهرة، وتم إعداد ملف كامل عن مشوار الفريق هذا الموسم والمباريات المقبلة وعقود اللاعبين وتقرير عن المراكز التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل أعده طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق.

باتشيكو يتابع ديربى المغرب الليلة لمراقبة الرجاء

يتابع البرتغالى جايمى باتشيكو، مباراة الرجاء والوداد المغربيين المقرر إقامتها فى الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الدورى المغربى، وذلك فى إطار استعدادات الزمالك لمباراة الرجاء المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل ضمن مباريات الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

السوبر الأفريقى دليل باتشيكو أمام الرجاء المغربى فى دورى أبطال أفريقيا

طلب البرتغالى جايمى باتشيكو، تسجيلا لمباريات الفريق الأخيرة فى الدورى، وكذلك مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى ومباراتى الترجى فى دور الـ 8 لدورى أبطال أفريقيا لدراسة أداء ومستوى اللاعبين فى المباريات الأخيرة والمباريات الدولية استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل فى ذهاب دور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

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الزمالك يعلن عدم إقالة باتشيكو فى حال وداع دورى أبطال أفريقيا

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن ناديه لن يتعامل بالقطعة مع البرتغالى جايمى باتشيكو، موضحاً أنه فى حال خسارة البطولة الأفريقية لن يرحل المدرب البرتغالى عن الفريق.

شبانة يكشف فى تليفزيون ”الخليج 365” رحيل عبد السلام عن جهاز الزمالك

كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن إدارة نادى الزمالك استقرت على رحيل عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، عن الجهاز الفنى للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى قام بفسخ تعاقده مع الأبيض بعد الاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقده، ليتولى قيادة فريق التعاون السعودى.

سموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك فى كأس مصر

طلب فرج عامر رئيس نادى سموحة، بتأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك فى بطولة كأس مصر، والمقرر أقامتها يوم 5 أكتوبر المقبل المقبل على استاد الإسماعيلية، وقال عامر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، "سموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك فى الكاس لتفادى الاجهاد ولاعطاء الزمالك فرصة للاستعداد لقبل نهائى افريقيا".

الزمالك والكاف يحتفلان بعيد ميلاد أشرف بن شرقى

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تهنئة للمغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 26 ، وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك، "‏عيد ميلاد سعيد للاعبنا أشرف بن شرقى، كل عام وأنت بخير".

كما احتفل الاتحاد الأفريقى "كاف" بعيد ميلاد بن شرقى قائلا، "عيد ميلاد سعيد للاعب الوداد السابق والزمالك الحالى أشرف بن شرقى".