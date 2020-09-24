شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شبانة فى تلفزيون ”الخليج 365”: الأهلى يرفض ضم هيما للفئة "المميزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن مسئولو النادى الأهلى يرفضون إدراج محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر للمقاصة ضمن لاعبى الفئة الأولى "المميزة" والتى تضم الثنائى محمد الشناوى ووليد سليمان قادة الفريق، حيث يحصل كلا منهما على 11 مليون جنيه سنويًا، وذلك فى حال ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

لمتابعة لايف محمد شبانة كاملا من هنا

Advertisements

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أنه فى الوقت نفسه تم الموافقة على إدراج محمد إبراهيم ضمن لاعبى الفئة الأولى العادية بحيث يحصل على 8 ملايين جنيه سنويًا، والتى تضم العديد من نجوم الفريق ومنهم حسين الشحات ومحمود كهربا ومروان محسن وعمرو السولية وسعد سمير.

أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، إنه على الرغم من إنهاء الأهلى لاتفاقه مع محمد إبراهيم إلا أن الإدارة الحمراء لم تدخل فى مفاوضات رسمية حتى هذه اللحظة مع ادارة المقاصة، على عكس ما فعله نادى بيراميدز والذى تقدم بالفعل بعرض لشراء اللاعب وصلت قيمته لـ2مليون دولار.

وابلغ محمد ابراهيم، إدارة المقاصة برغبته فى اللعب للأهلى رافضًا أى عرض أخر، لتقرر إدارة المقاصة ارجاء الرد على عرض بيراميدز لحين تقدم الأهلى بعرض رسمى لشراء محمد ابراهيم، ومن ثم المفاضلة بين العرضين.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.