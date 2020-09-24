شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 24/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 24/9/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أعلان النادى الأهلي التعاقد مع أحمد عبد القادر قادماً من نادى سبارتا براج التشيكي ، وسموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك فى كأس مصر، وباتشيكو يقود الزمالك فى مباراة الجونة ببطولة الدورى الأحد المقبل. عقدت وزارة الشباب والرياضة ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإعلان تفاصيل البروتوكول الخاص برعاية اللاعبين القدامى. 18 مليون جنيه تمنع الأهلي من إعلان فسخ تعاقد فايلر Advertisements يرفض مسئولو النادي الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول قبل يوم 1 أكتوبر المقبل انتهت مباراة الجونة وأسوان التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة و العشرون ، و التي تقام بإستاد خالد بشارة بفوز الجونة بهدف نظيف ، سجله عمرو عبد الفتاح عمورى في الدقيقة 45 من أحداث المباراة . الجونة يعطل انتصارات أسوان ويفوز عليه بهدف نظيف قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب الرئيس السابق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب تجميده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 24/9/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.