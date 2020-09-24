شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقرر شطب "عضوة" فى الزمالك بسبب السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تحذيرا لأعضاء النادى الأبيض من التواجد فى مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى تحمل اسم النادى وغير رسمية، حيث شدد إنه تم شطب عضوية تابعة لإحدى السيدات التى قامت بمهاجمة النادى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا الأعضاء من التعامل مع تلك الصفحات غير الرسمية.

وأوضح مرتضى منصور خلال كلمته إلى أعضاء نادى الزمالك، مساء اليوم، الخميس، عبر إذاعة النادى الداخلية، إن على أعضاء النادى التواجد فى الصفحات الرسمية الخاصة بقلعة ميت عقبة لمتابعة كل ما يخص النادى الأبيض، محذرا من التواجد فى صفحات غير رسمية تحمل اسم النادى الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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فيما كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن إدارة نادى الزمالك استقرت على رحيل عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، عن الجهاز الفنى للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى قام بفسخ تعاقده مع الأبيض بعد الاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقده، ليتولى قيادة فريق التعاون السعودى.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن المدرب البرتغالى باتشيكو قرر استقدام خاديم فاى، حارس مرمى بوافيشتا ومنتخب السنغال السابق، ليشغل منصب مدرب حراس الزمالك وبذلك سيكون عمرو عبد السلام آخر الراحلين من الجهاز السابق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وكان عمرو عبد السلام قد قام باستكمال مهمته مع الجهاز المؤقت بقيادة طارق يحيى لحين استقدام مدرب أجنبى لقيادة الفريق بعدما رحل من قبل أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مساعدى كارتيرون عن جهاز طارق يحيى.