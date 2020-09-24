شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل هيثم فهمى بطل المصارعة خلال الساعات الماضية ، بزفافه في جو أسرى اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، في أحد الأماكن المكشوفة ، تطبيقا للتباعد و الإجراءات الاحترازية و تجنب الزحام ، بالإضافة الى عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة .

قرر الاتحاد الدولى للمصارعة إلغاء منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى فنلندا خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، نظرا للظروف الصحية التى تمر بها بعض دول العالم بسبب فيروس كورونا، وعدم استقرار الأوضاع على خلفية الآثار المترتبة على الجائحة، ويعد هذا الإلغاء هو الأخير، بعد أن تم تأجيل البطولات مرتان من قبل، حيث كان من المقرر إقامة البطولات الدولية خلال أبريل ومايو الماضيين، وتم التأجيل إلى سبتمبر وأكتوبر، وتم التأجيل مرة أخرى، ليتم فى النهاية الإلغاء.

كان الاتحاد المصرى للمصارعة تلقى خطابا من نظيره الدولى يخطره بتأجيل بداية النشاط الدولى ، وكذلك إلغاء جميع البطولات الدولية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حيث خاطب الاتحاد الدولى الاتحادات المحلية بالقرار ، بتأجيل البطولات التى تندرج ضمن الأجندة الدولية حتى نوفمبر المقبل، على أن يتم إعادة تقييم الوضع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.