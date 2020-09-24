الأهلي يُناشد جماهيره عبر بيان رسمي بعدم الالتفات للدعوات الهدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أبدى مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية، التي بادرت بتهنئة النادي بانتصاراته في مختلف الألعاب، وفي المقدمة إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعديد من الأندية الشقيقة.

وبهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة لجماهير الأهلي الغفيرة، مؤكدًا اعتزازه بدورها الكبير كقوة داعمة في كل زمان ومكان.

وناشد مجلس إدارة الأهلي، جماهيره بالحرص الدائم والالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس، ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التي لا تدخر جهدًا من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وأكد مجلس الأهلي على أن هذه الجماهير التي وصفها بـ "الواعية" لا تلتفت للشائعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع:"تبقى جماهير الأهلي دائمًا الحصن الداعم للنادي والوطن".