تحت أنظار الأهلي والزمالك.. ديربي الوداد والرجاء "الممل" ينتهي سلبياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تعادل الوداد مع الرجاء في الجولة 25 في بطولة الدوري المغربي سلبياً، في لقاء حظي بمتابعة الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر المقبل في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي اليوم التالي يحل الزمالك ضيفاً على الرجاء في الدور نفسه.

المباراة لم تشهد أهدافاً ولم تشهد محاولات أو فرص خطيرة ليسيطر عليها الملل في أغلب الوقات، وتظهر أن الثنائي المغربي بعيدان عن المستوى الفني المتميز الذي ظهرا به في دوري أبطال إفريقيا قبل فترة توقف كورونا.

ورفع الرجاء رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وخلفه الوداد المغرب بفارق نقطة واحدة، وذلك بعد مرور 25 جولة من بداية الدوري.

ملخص المباراة

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استحوذ الرجاء على الكرة في البداية لكنه لم يُشكل خطورة على فريق الوداد، ولعب الفريقين بحظر في البداية تجنباً لاستقبال هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة 36 أولى الفرص الخطيرة لصالح الوداد بعد عرضية من الجهة اليسرى انتهت برأسية خطيرة لكنها ذهبت إلى موضع تمركز الحارس لتمر بسلام على الرجاء.

ورد الرجاء في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس الوداد تعامل مع الكرة بنجاح ليحمي شباكه من إصابة رجاوية.

وفي الشوط الثاني تبدل الوضع وأصبح الوداد صاحب السيطرة والضغط الهجومي، وكاد أن يسجل مرتين لكن الدفاع والحارس تكفلا بحماية الشباك.

وكاد الرجاء أن يخطف هدف الانتصار في الدقيقة 88 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر بقليل لتضيع فرصة خطف المباراة.