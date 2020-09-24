مباشر.. بايرن 1 - 1 إشبيلية.. السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، وإشبيلية الإسباني، في مباراة السوبر الأوروبي، المقررة في تمام التاسعة مساءً، على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

وتوج بايرن موينخ ببطولة دوري الأبطال، فيما توج إشبيلية ببطولة السوبر الأوروبي.

ويبدأ هانز فليك المدير الفني لبايرن، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوير، الدفاع: بافار - سولي - ألابا - هيرنانديز، الوسط: كيميش - جورتسيكا، وسط الهجوم: ساني - مولر - جنابري، الهجوم: ليفاندوفسكي

وعلى مقاعد البدلاء: نوبل - أورليش - كويسيانس - مارتينيز - زيركزي - بواتنج - ديفيز - توليسو - أدريان فاين - تيلمان - ريتشاردز - موسيالا

ويبدأ إشبيلية بالتشكيل التالي: ياسين بونو - نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - فيرناندو - اسكوديرو - خوردان - راكيتيش - أوكامبوس - سوسو - دي يونج

تفاصيل المباراة:

تحصل إشبيلية على ضربة جزاء في الدقيقة 11 بعد عرقلة ألابا لراكيتيتش داخل منطقة الجزاء، ليسددها أوكامبوس في المرمى.

وكاد ياسين بونو يخطئ بعد سقوطه أثناء تسديد الكرة، ولكن دفاع إشبيلية أنقذ الموقف.

وتحصل بايرن على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 19 بعد عرقلة راكيتيش لليفاندوفسكي، لعبها كيميتش لسول ولكن دفاع إشبيلية حولها لركنية.

وأنقذ كوندي مدافع إشبيلية كرة لمولر داخل منطقة الـ6 ياردات ليحولها لركنية وينقذ مرماه من تلقى هدف التعادل.

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وأضاع بافار انفرادا أمام حارس إشبيلية بعدما أطاح بالكرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 26.

وانفرد ليفاندوفسكي أمام ياسين بونو ولكن سدد الكرة ضعيفة ليتصدى لها الحارس المغربي.

ونجح بايرن في إدراك التعادل بعد إهداء من ليفاندوفسكي لجورتسيكا الذي سددها في المرمى مسجلا التعادل للعملاق البافاري في الدقيقة 34.

وألغى الحكم هدفا لإشبيلية بداعي التسلل عن طريق دي يونج في الدقيقة 35.

وانطلق ساني في الدقيقة 38 ومر ليسدد بقدمه اليسرى ولكن بدفاع إشبيلية وتحولت لركنية.

واستمر التعادل حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وألغى الحكم هدفا بداعي التسلل بعد استعراض لاعبو بايرن في الدقيقة 51، بتبادل ليفاندوفسكي ومولر للكرة داخل منطقة الـ6 ياردات، قبل أن يضعها البولندي في المرمى ولكن ألغاها الحكم.

وأجرى إشبيلية تبديلا بنزول توريس بدلا من راكيتيتش في أول تبديلات الفريق الأندلسي.

وألغى الحكم هدفا ثانيا لبايرن بقدم ساني، بداعي جذب ليفاندوفسكي لمدافع إشبيلية.

وأجرى هانز فليك أول تبديلات بايرن بخروج ساني ونزول توليسو بدلا منه.

وتألق مانويل نوير في الدقيقة 87 بإنقاذ مرماه أمام انفراد ليوسف النصيري من منتصف الملعب، حاول بعدها بايرن ميونيخ الضغط لخطف هدف الفوز، حتى أطلق الحكم صافرته بنهاية الشوط الثاني لتمتد المباراة لوقت إضافي.

انطلق يوسف النصيري ورواغ ألابا ليسدد الكرة ولكن اصطدمت الكرة بالقائم الأيمن لنوير ليستمر التعادل.