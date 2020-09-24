بيراميدز يواصل مطاردته لـ "الزمالك" على الوصافة بثلاثية في الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق بيراميدز مطاردته للزمالك على المركز الثاني بالفوز بثلاثية مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 27 من الشوط الأول قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة 66 ثم عزز نبيل عماد "دونجا" الهدف الثالث في الدقيقة 87 فيما قلّص محمد سيد مخلوف النتيجة بهدف للإسماعيلي في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الزمالك الوصيف، الذي سيخصم من رصيده 3 نقاط في النهاية ـ بينما توقف رصيده الإسماعيلي عند النقطة 31 في المركز 12.

وإليكم ملخصاً للمباراة:

مرت 15 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مسيطراً وسط سيطرة نسبية للاعبي الإسماعيلي.

وشهدت الدقيقة 15 أخطر فرصة للإسماعيلي بعد تنفيذ المحترف العراقي في صفوف الإسماعيلي همام طارق ركلة حرة لداخل منطقة جزاء بيراميدز حولها محمد الشامي برأسه ولكن تصدى لها الشناوي.

الدقيقة 27: نفذ طارق طه ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة ليتقدم بها في مرمى الإسماعيلي.

الدقيقة 30: استراحة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

الدقيقة 32: إبراهيم عادل كاد يُعزز تقدم لفريقه بتسديدة قوية تصدى لها حارس الإسماعيلي.

الدقيقة 34: رد الإسماعيلي برأسية قوية حولها محمد الشامي ولكن أخرجها الشناوي حارس بيراميدز قبل أن يُعلن الحكم أنها تسلل.

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الدقيقة 36: ركلة حرة مباشرة للإسماعيلي ينفذها "المتخصص" همام طارق ولكن هذه المرة رأسية محمد الشامي تمر بجانب العارضة.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال التقدم لبيراميدز بهدف.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف وانتظروا ملخصاً بأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 66: عبدالله السعيد يرسل تمريرة رائعة على حدود منطقة الجزاء ليسددها محمد فاروق صاروخية في مرمى الإسماعيلي.

الدقيقة 71: حكم اللقاء يلغي ركلة جزاء لبيراميدز بداع التسلل.

الدقيقة 83: إبراهيم سعيد من داخل منطقة جزاء الإسماعيلي يرسل بينية لعبدالله السعيد ليصح وجهاً لوجه بحارس الإسماعيلي ولكن القائم يتصدى لصاروخيته.

الدقيقة 85: حكم اللقاء يلغي ركلة جزاء للإسماعيلي هذه المرة بعد الرجوع لتقنية الفيديز.

وفي الدقيقة 87: عزز نبيل عماد "دونجا" تقدم فريقه بهدف ثالث.

وفي الدقيقة 90: قلص محمد سيد مخلوف النتيجة بهدف للإسماعيلي.