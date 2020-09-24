رياضة | "رجل المهام الصعبة".. ماذا قدم محمد يوسف "المدرب" مع الأهلي قبل العودة لخلافة "فايلر"؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "رجل المهام الصعبة".. ماذا قدم محمد يوسف "المدرب" مع الأهلي قبل العودة لخلافة "فايلر"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على توجيه الشكر للمدرب السويسري رينيه فايلر ومساعده ديفيد سيزا بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأحمر لنهاية الموسم الحالي.

وسيتولي "يوسف" تدريب فريق الأهلي حتي نهاية الموسم الجاري بانتهاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز، وسيعاونه في مهمته الجديدة مع المارد الأحمر، عادل مصطفي وسامي قمصان، بالإضافة لاستمرار ميشيل يانكون كمدرب لحراس مرمي الفريق.

محمد يوسف عمل في بداية مشواره التدريبي بالقلعة الحمراء مساعدًا لعدد من المدربين منهم، البرتغالي مانويل جوزيه، وحسام البدري، ومارتن لاسارتي، وباتريس كارتيرون، وعبد العزيز عبد الشافي، وحقق الكثير من الألقاب والبطولات رفقة الفريق الأهلاوي.

ولم يكتفي محمد يوسف بالعمل في منصب المدرب العام أو المدرب المساع ضمن الأجهزة الفنية للأهلي ولكنه سبق وتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر 3 مرات سابقة خلال السنوات الماضية، وحقق بطولتين مع المارد الأحمر من مقعد المدير الفني هما (دوري أبطال إفريقيا - كأس السوبر الإفريقي).

أرقام "يوسف" في ولايته الأولي مع الأهلي

تولي يوسف القيادة الفنية لفريق الأهلي لأول مرة عام 2013 بعد رحيل حسام البدري عن تدريب الفريق، وحقق مع المارد الأحمر نتائج جيدة وتوج مع الفريق ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، وشارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وحصل الفريق على المركز السادس بالبطولة بعد تلقيه هزيمتين.

وقاد "يوسف" فريق الأهلي في 39 مباراة خلال ولايته التدريبية الأولي، حقق 22 انتصارا، وخسر 10 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، سجل لاعبو الفريق الأحمر تحت قيادته 62 هدفًا واستقبلت شباكه 42 هدفًا.

بطولتان قاريتان وتفوق محلي ومشاركة مونديالية

لعب الأهلي تحت قيادة "يوسف" 20 مباراة في الدوري الممتاز، فاز الفريق في 14 مباراة، وخسر 4 مباريات، وحسم التعادل مباراتين، سجل فريقه 37 هدفا واستقبلت شباكه 13 هدفا،.

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كما قاد الفريق الأحمر في 10 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات، وتوج بلقب البطولة القارية بعد تفوقه في النهائي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بنتيجة 2/1 في مجموع المباراتين وكان هذا آخر ألقاب الفريق الأحمر بالبطولة.

وتوج مع الأهلي بكأس السوبر الإفريقي 2013 بعد فوزه على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2، كما صعد بالفريق لبطولة كأس العالم للأندية وخسر مباراتين أمام جوانجزو الصيني 2-0، ومونتيري المكسيكي 5-1 وحصل على المركز السادس بالبطولة العالمية.

فشل في دوري الأبطال وتأهل صعب بالكونفيدرالية

وقاد محمد يوسف الأهلي مجددا في نسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014، ولعب مع الفريق 4 مباريات خسر 3 مباريات وحقق انتصار وحيد، وخرج من دور الـ16 بالبطولة على يد فريق أهلي بنغازي الليبي، لينتقل لبطولة الكونفيدرالية ولعب مباراتين أمام الدفاع الجديدي فاز ذهابا 1-0، وخسر إيابًا 2-0 وصعد بالفريق لربع نهائي البطولة، قبل رحيله وتعيين جاريدو مدربا للفريق.

ولاية مؤقتة جديدة لـ"يوسف" بعد رحيل كارتيرون

عاد "يوسف" لتولي القيادة الفنية للأهلي في ولاية مؤقتة جديدة بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق عام 2018، وخاض 6 مباريات فقط مع الفريق، فاز في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباك الفريق هدفين فقط.

"المنقذ" يقود الأهلي مجددا بعد رحيل "لاسارتي"

استعان مسئولو النادي الأهلي بـ"يوسف" مجددًا لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل الأوروجواياني مارتن لاسارتي عن القلعة الحمراء، وخاض مباراة واحدة فاز على إطلع بره بطل جنوب السودان 9-0 وصعد بالفريق لدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، قبل تعيين رينيه فايلر مدربا للفريق.