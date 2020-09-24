رياضة | الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادى الزمالك لحسم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكان الأبيض قد أعلن عن تعاقده مع المدرب البرتغالي جايمى باتشيكو ليقود الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك يرغب بشدة فى ضم النجم السوري وأحد أفضل اللاعبين فى أسيا ونجم الهلال السعودي عمر خربين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

Advertisements

ويملك الزمالك اتقاق مع النجم السوري، حيث يتبقي فقط حسم الأمور مع مسؤولي الهلال السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت تقارير أن خربين الذي لعب من قبل فى الدورى المصرى مع فريق بيراميدز قريب من الانتقال للزمالك الذي يسعي فى ضم اللاعب الأفضل فى أسيا عام 2017 وأن اللاعب موافق على الانتقال للقلعة البيضاء.

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق طنطا الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.