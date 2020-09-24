رياضة | التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونيخ وإشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونيخ وإشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار الجماهير العاشقة لكرة القدم، نحو مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي تجمع بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني، ونظيره إشبيلية الإسباني، مساء اليوم الخميس.

وقد أعلن هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ الألماني، وجولين لوبيتيجى المدير الفني لفريق إشبيلية الإسبانى، تشكيل الفريقين لخوض اللقاء.

وينطلق اللقاء في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: ألابا، سولي، لوكاس هيرنانديز، بافارد.

خط الوسط: ساني، جورتيسكا، كيميتش، مولر، جنابري.

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خط الهجوم: ليفاندوفسكي.

بينما ضم تشكيل إشبيلية كلا من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نافاس، كوندي، دييجو كارلوس، إسكوديرو.

خط الوسط: راكيتيتش، فيرناندو، جوردان.

خط الهجوم: سوسو، لوك دي يونج، أوكامبوس.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان توج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصد إشبيلية الإسبانى لقب الدوري الأوروبي "يوروباليج" للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.