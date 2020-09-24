رياضة | برشلونة وأتلتيكو مدريد يبدأن المنافسة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة وأتلتيكو مدريد يبدأن المنافسة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وإلتشي مشوارهم في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انطلقت قبل جولتين، حيث يحتل غرناطة صدارة الترتيب بعدما فاز في المباراتين السابقتين، في حين يخوض حامل اللقب، ريال مدريد ثاني مواجهاته بالمنافسة بعد التعادل في المباراة الوحيدة التي لعبها حتى الآن.

وفي هذه الجولة الثالثة، ستتوجه الأنظار نحو برشلونة الذي سيخوض أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد رونالد كومان.

ولكن إلى جانب المدرب الجديد، سيحظى "البرسا" باهتمام خاص بعد الضجة التي أحاطت بنجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف ورغبته في الرحيل ثم قراره بالبقاء في النهاية، بالإضافة إلى انتقال زميله الأوروغواياني لويس سواريز من الفريق الكتالوني لأتلتيكو مدريد، والتشيلي أرتورو فيدال لإنتر ميلان، وكذلك سيميدو إلى وولفرهامتون.

وسيستهل "البرسا" مشواره في الليجا على ملعب الكامب نو أمام فياريال الذي يحتل حالياً المركز الثالث بعد التعادل أمام أويسكا والفوز على إيبار.

وهناك تأهب أيضاً لانطلاقة أتلتيكو مدريد في المسابقة، حيث يبدأ رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الكفاح في موسم جديد من "الليغا"، على ملعب واندا متروبوليتانو أمام غرناطة الذي يتصدر الترتيب حاليا بعد انتصارين على أتلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس في أول جولتين. Advertisements

وبانتظار نتيجة فحص لـ"التشولو" لمعرفة ما إذا كان قد تعافى من كوفيد-19 أم لا لقيادة المباراة، يواجه "الروخيبلانكوس" الموسم الجديد بتغيير بارز، حيث رحل ألبارو موراتا ليوفنتوس في حين انضم سواريز للأتلتي.

من جانبه، سيتسهل إشبيلية الذي ينافس الليلة على كأس السوبر الأوروبي أمام بايرن ميونخ الألماني، مسيرته في "الليغا" على ملعب قادش، أحد الصاعدين حديثاً لدوري الأضواء هذا الموسم، والذي فاز على أويسكا في الجولة الثانية بعدما سقط في الأولى على يد أوساسونا.

أما ريال مدريد، الذي بدأ رحلة الدفاع عن اللقب بتعادل سلبي في سان سيباستيان، فيستعد لثاني مواجهة له بموسم "الليغا"، وستكون على ملعب ريال بيتيس.

وستنطلق الجولة الثالثة السبت بمواجهات ديبورتيفو ألافيس-خيتافي، وفالنسيا-أويسكا، وإلتشي-ريال سوسييداد، وريال بيتيس-ريال مدريد.