رياضة | بيان عاجل من الأهلي ردًا على رحيل فايلر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الأهلي ردًا على رحيل فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، إصدار أي قرارات بشأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية.
وأكد مرجان، أن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم، وإن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، وإن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.
وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت، اليوم الخميس، إلى أن مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب قرر توجيه الشكر والتقدير للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وكذلك السويسري ديفيد سيزا المدرب العام المساعد، وإقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة غدًا الجمعة؛ تكريما وامتنانا لقيادتهم الفريق الأول لكرة القدم الفترة الماضية وحصولهم على لقبي السوبر المصري بداية الموسم وبطولة الدوري العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، والوصول بالفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ، وأيضاً الوصول بالفريق للدور ١٦ بمسابقة كأس مصر لهذا الموسم أيضاً.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تعيين محمد يوسف مديرآ فنياً مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، حتى نهاية الموسم بإنتهاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم.