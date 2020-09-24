رياضة | بيان عاجل من الأهلي ردًا على رحيل فايلر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الأهلي ردًا على رحيل فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، إصدار أي قرارات بشأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية.

وأكد مرجان، أن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم، وإن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، وإن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت، اليوم الخميس، إلى أن مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب قرر توجيه الشكر والتقدير للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وكذلك السويسري ديفيد سيزا المدرب العام المساعد، وإقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة غدًا الجمعة؛ تكريما وامتنانا لقيادتهم الفريق الأول لكرة القدم الفترة الماضية وحصولهم على لقبي السوبر المصري بداية الموسم وبطولة الدوري العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، والوصول بالفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ، وأيضاً الوصول بالفريق للدور ١٦ بمسابقة كأس مصر لهذا الموسم أيضاً.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تعيين محمد يوسف مديرآ فنياً مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، حتى نهاية الموسم بإنتهاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم.