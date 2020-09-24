رياضة | منافسا الأهلي والزمالك.. تعرف على تشكيل موقعة الوداد والرجاء في الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر منافسا الأهلي والزمالك.. تعرف على تشكيل موقعة الوداد والرجاء في الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير الكرة الإفريقية والعربية مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي، ومنافسه الرجاء، ضمن منافسات الخامسة والعشرين من الدوري المغربي.

وينطلق الديربي المغربي عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والربع بتوقيت أبوظبي.

وجاء تشكيل الوداد المغربي كالتالي:

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أحمد رضا التكناوتي-وليد الكرتي- أيمن حسوني- أيوب العملود- يحيى جبران- محمد رحيم- إبراهيم نجم الدين- اسماعيل الحداد- بديع أووك -كازادي-عطية الله

فيما جاء تشكيل الرجاء على النحو التالي:

أنس الزنيتي، بدر بانون، سند الورفلي، عبدالرحيم شاكير، عبدالجليل جبيرا، محمد زريدا، عمر العرجون، محمد المكعازي، محسن متولس، سفيان رحيمي، مالانجو

ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الرجاء في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المغربي، برصيد 48 نقطة.