شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير» يكشف عن الصفقات المحتملة لليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، عن الصفقات الجديدة التي من المحتمل أن يبرمها فريقه خلال هذا الصيف، قبل إغلاق سوق الانتقالات الجارية في 5 أكتوبر المقبل، بعدما حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى فوزا كبيرا على مضيفه لوتون تاون المنافس في دورى الدرجة الأولى الإنجليزى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب «كينلورث رود»، ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالموسم الكروى الجارى 2020-2021، ليحسم الشياطين الحمر الذي يقوده المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير تأهله لدور الستة عشر من البطولة.

وقال سولشاير خلال تصريحاته عن الصفقات: «نحن نعمل بما لدينا، لنرى ما سيحدث، سوف نوافيكم بالتحديثات عندما يكون هناك شىء ما».

وعن مستقبل مدافع الفريق كريس سمولينج قال: «فى الوقت الحالى، لم يكن لدينا أي عروض ترتقى إلى المستوى الذي نريده، الأمر ليس متروكًا لى، لست أنا الشخص الذي يتفاوض بين الناديين يونايتد وروما ولكن لم تقدم لنا عروض كافية لذلك».

وأشاد سولشاير بمهاجمه الشاب ماسون جرينوود حيث قال: «لكى يكون رقم تسعة، يحتاج إلى تعلم كيفية تسديد الكرة بالرأس، أخبرته بذلك طوال الوقت، وإذا أراد أن يفعل ذلك فأنا سأرحب بفكرة أن يتدرب معى».

على جانب آخر، انتقد بيتر كراوتش نجم ليفربول وتوتنهام السابق تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزى مع دونى فان دى بيك لاعب خط وسط أياكس الهولندى، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل التعاقد مع مهاجم مميز مثل المكسيكى راؤول خيمينيز.

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ونجح مانشستر يونايتد حتى الآن في التعاقد فقط مع الهولندى دونى فان دى بيك من فريق أياكس، بالرغم من ارتباطه بأكثر من اسم خلال الميركاتو الحالى. وأكدت الصحف الإنجليزية اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، ولكن خرج سباستيان كيهل المدير الرياضى للنادى للتأكيد على استمرار اللاعب مع أسود الفيستيفاليا.

وتحدث كراوتش حسب صحيفة «آس» الإسبانية قائلاً «كانت لدى آمال كبيرة في سوق انتقالات يونايتد هذا الصيف، لكن الطريقة التي تعاملوا بها خلال الميركاتو جعلتنى أشعر بالارتباك مرة أخرى».

وأضاف «يبدو أنهم يشترون لاعبين جيدين مثل دونى فان دى بيك، لكن لا يبدو أن لديهم استراتيجية معينة، إذا كان لديك بول بوجبا وبرونو فيرنانديز، فلماذا تحتاج إلى فان دى بيك؟».

وتابع «لماذا لم يتعاقد اليونايتد مع مهاجم مميز مثل راؤول خيمينيز؟ بالإضافة إلى أن اليونايتد يحتاج إلى تدعيمات قوية في الدفاع، فلماذا يركز النادى على ضم سانشو بدلاً من التعاقد مع مدافع بجانب ماجواير؟».

وأردف «سانشو لاعب مميز بكل تأكيد، ولكن يمكنك استثمار 115 مليونًا في مراكز أخرى تحتاجها، خاصة أنك تمتلك راشفورد، ومارسيال، وجرينوود في خط الهجوم».