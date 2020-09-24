شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأوروبي.. تشكيلة بايرن ميونخ في مواجهة إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به العملاق البافاري لقاء السوبر الأوروبي ضد فريق اشبيليه الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “بوشكاش أرينا” في المجر.

ويدخل بايرن ميونخ هذ اللقاء باعتباره بطل أوروبا حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية بعد تفوقه على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويأتي تشكيل العملاق الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد- زوليه- الابا- هيرنانديز

خط الوسط: كيميتش- جوريتزكا- مولر

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خط الهجوم: ساني- جنابري- ليفاندوفسكي