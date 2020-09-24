شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي السوبر الأوروبي.. (بايرن ميونخ) VS (إشبيلية).. لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت الآن، مباراة نهائي السوبر الأوروبي، بين فريقي بايرن ميونخ الألماني، وإشبيلية الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «بوشكاش أرينا» في المجر. وجاء تشكيل بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا كالتالي: حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بافارد- زوليه- الابا- هيرنانديز خط الوسط: كيميتش- جوريتزكا- مولر خط الهجوم: ساني- جنابري- ليفاندوفسكي فيما يدخل فريق إشبيلية اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: ياسين بونو. Advertisements خط الدفاع: خيسوس نافاس- كوندي- دييجو كارلوس- اسكوديرو. خط الوسط: راكيتيتش- فرناندو- جوردان. الهجوم: سوسو- لوك دي يونج- أوكامبوس. الوضع في مصر

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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