شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لفريق إشبيلية في السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق أشبيلية الإسباني التشكيل الذي يخوض به مواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني في السوبر الأوروبي وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «بوشكاش آرينا» في المجر. ويدخل فريق أشبيلية هذا اللقاء بصفته بطلا لكاس «اليوروبا ليج» بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي. جاء تشكيل المدير الفني «لوبيتيجي» كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: خيسوس نافاس- كوندي- دييجو كارلوس- اسكوديرو. خط الوسط: راكيتيتش- فرناندو- جوردان. Advertisements الهجوم: سوسو- لوك دي يونج- أوكامبوس. الوضع في مصر

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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