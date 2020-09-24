شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهنئ ميار شريف لتأهلها إلى أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمد صلاح، نجم ليفربول،لاعبة التنس ميار شريف لنجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

تغلبت ميار شريف على الأمريكية كاتى ماكنالى في ثانى مبارياتها بالدورى التمهيدى لبطولة رولان جاروس، بعدما فازت في المباراة الأولى على الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة 6 / 4، 6 / 0، وتٌعد ميار شريف بطلة مصر في لعبة التنس، بعدما نجحت في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد في تاريخ اللعبة، حيث لم يسبقها أي لاعبة مصرية إلى الدورات الأولمبية من قبل، إضافة إلى مشاركتها في آخر نسختين من بطولة براج المفتوجة بالتشيك، وشاركت في النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى، بخلاف الميدالية الذهبية التي حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0 .

وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم في التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها في حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، وقبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت إلى الرقم 151 على مستوى العالم.